10 августа 2023, 22:20
Памятник принцу Ольденбургскому открыли у Мариинской больницы в Петербурге
Памятник Петру Георгиевичу Ольденбургскому открыли у Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, которой он руководил почти 50 лет. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Комздрава Петербурга.
Открытие памятника на Литейном проспекте приурочили ко дню рождения принца — 14 (26) августа 1812 года.
Реклама
Предыдущий монумент возвели в 1889 году по поручению членов царской семьи. Однако при советской власти в 1930 году его снесли.
Памятники
Реклама
Реклама