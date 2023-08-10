Культура 10 августа 2023, 22:20 Памятник принцу Ольденбургскому открыли у Мариинской больницы в Петербурге

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Памятник Петру Георгиевичу Ольденбургскому открыли у Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, которой он руководил почти 50 лет. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Комздрава Петербурга.

Открытие памятника на Литейном проспекте приурочили ко дню рождения принца — 14 (26) августа 1812 года.

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Предыдущий монумент возвели в 1889 году по поручению членов царской семьи. Однако при советской власти в 1930 году его снесли.