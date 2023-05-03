Памятник поэту Николаю Гумилеву установят во Всеволожске

Во Всеволожске в скором времени планируют установить памятник поэту Серебряного века Николаю Гумилеву. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на председателя комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, духовного наследия ОП Всеволожского района Ирину Гурееву-Дорошенко.