03 мая 2023, 16:42
Памятник поэту Николаю Гумилеву установят во Всеволожске
Во Всеволожске в скором времени планируют установить памятник поэту Серебряного века Николаю Гумилеву. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на председателя комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, духовного наследия ОП Всеволожского района Ирину Гурееву-Дорошенко.
По ее словам, совет депутатов уже одобрил концепцию памятника.
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«Трагическая судьба поэта, прозаика, переводчика, путешественника и героя Первой мировой войны связана с городом Всеволожском», — отметила председатель комиссии.
Делать памятник поэту будет член Союза художников России Лариса Петрова.
Ленинградская область
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