Культура 09 февраля 2024, 16:55 Памятник поэту Николаю Гумилеву установят в Кронштадте

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Специалисты установят в Кронштадте памятник в честь поэта Николая Гумилева. Автором работы станет Екатерина Пильникова. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Эскиз скульптора выбрали из 30 представленных. Деятель искусства отметила, что по ее плану бюст должен получиться не очень большим. Проект уже одобрили в Градостроительном совете при правительстве Северной столицы, добавил «МК в Питере».