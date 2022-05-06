Памятник Петру I установили в Петербурге
Памятник императору Петру Великому установили неподалеку от «Лахта Центра». На данный момент скульптура скрыта тканью. Об этом сообщили «Невские новости».
Жители города и его гости смогут увидеть памятник лишь в июне. При этом продолжается обустройство близлежащей территории.
Скульптуру построили по мотивам памятника «Петр, спасающий утопающих», который возвели к 200-летию Полтавской битвы у здания Адмиралтейства и демонтировали во время большевистской революции.