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    06 мая 2022, 00:36

    Памятник Петру I установили в Петербурге

    Арина Бобкова

    Памятник императору Петру Великому установили неподалеку от «Лахта Центра». На данный момент скульптура скрыта тканью. Об этом сообщили «Невские новости».

    Жители города и его гости смогут увидеть памятник лишь в июне. При этом продолжается обустройство близлежащей территории.

    Скульптуру построили по мотивам памятника «Петр, спасающий утопающих», который возвели к 200-летию Полтавской битвы у здания Адмиралтейства и демонтировали во время большевистской революции.