Памятник Петру I открыли на родине российского флота
Открытие мемориала приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.
Император дважды побывал в Дединове. Впервые он приехал туда 325 лет назад во время похода на крепость Азов. Тогда непогода заставила все 200 кораблей Петровского флота стоять в селе и ждать два дня, пока ветра не утихнут. Об этом сам император написал в письме первому русскому почтмейстеру, главе Сибирского приказа Винниусу из Нижнего Новгорода.
Во второй раз Петр I побывал в Дединове в 1721 году, и снова в мае.
«Установка памятного знака — это в значительной степени акт исторической справедливости, это дань памяти великому российскому императору, которую отдают дединовцы, луховичане», — сказал член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История отечества» Константин Могилевский.
Помимо памятника к юбилейному году в селе планируют благоустроить территорию. В Дединове хотят открыть туристическую зону с кафе, гостиницами, пешеходными дорожками, набережной и причалом.
«Нам очень нужен причал. Очень много народу едет на туристических теплоходах», — заявил глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.
Кроме того, в планах идет реставрация Троицкого храма, тоже построенного при Петре I. В Дединове ремонтируют и сельский музей.
На верфи, расположенной на берегу Оки в Дединове, при Петре I построили первый военный корабль «Орел». Там же его спустили на воду под знаменем российского триколора. Теперь этот фрегат изображен на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.