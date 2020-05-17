Памятник Петру I открыли на родине российского флота

Памятник Петру I открыли в подмосковном селе Дединово городского округа Луховицы. Император бывал там дважды. А еще это место известно как родина российского флота и государственного флага.

Источник фото: телеканал «360»

Открытие мемориала приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.

Император дважды побывал в Дединове. Впервые он приехал туда 325 лет назад во время похода на крепость Азов. Тогда непогода заставила все 200 кораблей Петровского флота стоять в селе и ждать два дня, пока ветра не утихнут. Об этом сам император написал в письме первому русскому почтмейстеру, главе Сибирского приказа Винниусу из Нижнего Новгорода.

Во второй раз Петр I побывал в Дединове в 1721 году, и снова в мае.

«Установка памятного знака — это в значительной степени акт исторической справедливости, это дань памяти великому российскому императору, которую отдают дединовцы, луховичане», — сказал член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История отечества» Константин Могилевский.

Открытие памятника приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I

Помимо памятника к юбилейному году в селе планируют благоустроить территорию. В Дединове хотят открыть туристическую зону с кафе, гостиницами, пешеходными дорожками, набережной и причалом.

«Нам очень нужен причал. Очень много народу едет на туристических теплоходах», — заявил глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.

Кроме того, в планах идет реставрация Троицкого храма, тоже построенного при Петре I. В Дединове ремонтируют и сельский музей.

На верфи, расположенной на берегу Оки в Дединове, при Петре I построили первый военный корабль «Орел». Там же его спустили на воду под знаменем российского триколора. Теперь этот фрегат изображен на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.