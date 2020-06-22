Памятник основателю петербургского ТЮЗа хотят установить у театра
Светлана Лаврецова, директор Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева, заслуженный работник культуры РФ, рассказала, что учреждение начало подготовку к 100-летнему юбилею. Перед театром хотят установить памятник основателя. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Театр планируют открыть в сентябре, а в феврале учреждение отметит юбилей — 100 лет. К памятной дате планируют установить памятник Александру Брянцеву.
«Есть очень радостная новость — Общественная палата города поддержала нашу идею воздвигнуть в сквере ТЮЗа памятник основателю театра, великому педагогу и режиссеру Александру Брянцеву. Надеемся, что задумку поддержат городские власти, и мы осуществим этот план к нашему столетию», — поделилась Лаврецова.