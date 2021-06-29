Памятник Николаю I на Исаакиевской площади в Петербурге откроют осенью

В октябре после трехлетней реставрации в Петербурге откроют памятник Николаю I на Исаакиевской площади. До этого его ни разу не реставрировали за 160 лет, рассказали «Невские новости».

Об открытии памятника рассказал председатель Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

«Наиболее значимыми объектами в реставрационной программе комитета были памятник императору Николаю I, почти два года ушло на обследование объекта и поиск проектных решений, поскольку памятник за 160 лет никогда нормально не реставрировался, это время было потрачено не зря. В октябре этого года мы памятник этот откроем», — сообщил он.

Памятник Николаю I установили по заказу Александра II в 1859 году. Как и Исаакиевский собор, памятник является работой архитектора Огюста Монферрана.