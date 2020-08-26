Памятник Николаю Гумилеву предложили установить в Петербурге

В 2021 году отмечается 135 лет со дня рождения поэта. Также в следующем году исполняется ровно сто лет с момента расстрела Гумилева. По данным издания, монумент предлагают установить напротив Кунсткамеры на Университетской набережной.

«Инициатором идеи стал петербургский писатель Андрей Лазарчук. В свое время он написал трилогию „Посмотри в глаза чудовищ“. Как раз в произведении рассматривается судьба Николая Гумилева с фантастической стороны», — цитирует председателя секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга Павла Алексеева «Царьград».