Памятник Николаю Гумилеву предложили установить в Петербурге
Российские писатели, художники и архитекторы намерены предложить губернатору Северной столицы Александру Беглову установить памятник поэту Николаю Гумилеву. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В 2021 году отмечается 135 лет со дня рождения поэта. Также в следующем году исполняется ровно сто лет с момента расстрела Гумилева. По данным издания, монумент предлагают установить напротив Кунсткамеры на Университетской набережной.
«Инициатором идеи стал петербургский писатель Андрей Лазарчук. В свое время он написал трилогию „Посмотри в глаза чудовищ“. Как раз в произведении рассматривается судьба Николая Гумилева с фантастической стороны», — цитирует председателя секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга Павла Алексеева «Царьград».