Памятник Минину и Пожарскому временно уберут с Красной площади

В октябре памятник Минину и Пожарскому переместят с постамента на Красной площади в павильон около Покровского собора. Там 18-тонный монумент будут восстанавливать. Об этом рассказал главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов.

«Демонтаж скульптуры будет проводиться в соответствии с графиком работ после завершения строительства павильона. Это произойдет приблизительно в октябре. <…> Скульптура будет демонтирована, установлена на временный постамент каркасного типа, благодаря чему будут выполнены основные противоаварийные работы по усилению каркаса скульптуры», — приводит ТАСС слова Жданова.

Архитектор объяснил, что памятник находится в плачевном состоянии из-за коррозии закладных элементов. Поврежденные металлические элементы каркаса и формовочную массу демонтируют, потом вернут обратно и поставят памятник на прежнее место.

Заниматься реставрацией будут специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ), которое выиграло конкурс Государственного исторического музея. На восстанавление памятника потратят 55 миллионов рублей.

Памятник Минину и Пожарскому установили в 1818 году на Красной площади перед Верхними торговыми рядами, которые переименовали в ГУМ. В 1931 году его перенесли к Покровскому собору.