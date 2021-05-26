Памятник «Медный всадник» в Петербурге отреставрируют к юбилею Петра I

Статую «Медный всадник» привели в порядок в Санкт-Петербурге. Заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Екатерина Макеева заявила, что монумент отреставрируют к 350 юбилею Петра I, написало ИА «Невские новости».

«Надо отметить, что памятник в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако к юбилею Петра Первого, который состоится в 2022 году — ему исполняется 350 лет — планируется произвести реставрацию памятника», — подчеркнула Макеева.

По ее словам, фигуру расчистят еще более тщательно со стационарных лесов. Помимо прочего, будет проведена полноценная реставрация постамента памятника. Восстановят и отмостки вокруг него.

Ранее жителям и гостям Санкт-Петербурга в рамках XVI городского международного книжного салона, предложили помочь дорисовать граффити с писателем Федором Достоевским. Планшет с изображением писателя установили у сцены на Дворцовой площади. Художники Илья Сибиряткин и Артем Бурж из коллектива HoodGraff уже дорабатывают портрет.