Памятник маршалу Жукову заменили в Москве. Председатель правления Союза художников был не в курсе
Перед Историческим музеем в Москве заменили памятник маршалу Жукову. Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук рассказал, что его об этом не уведомили. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он заявил, что «для него была это полная неожиданность».
«Вот мне звонят скульпторы, думая, что я знаю, потому что я председатель Союза, в Общественной палате, член Совета при президенте, но я не знаю», — объяснил скульптор.
По его словам, «это не было так публично, что где-то рассматривался вопрос о том, что памятник, который был установлен в 1995 году, настолько плох, что его надо менять».