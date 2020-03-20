Памятник маршалу Жукову заменили в Москве. Председатель правления Союза художников был не в курсе

Он заявил, что «для него была это полная неожиданность».

«Вот мне звонят скульпторы, думая, что я знаю, потому что я председатель Союза, в Общественной палате, член Совета при президенте, но я не знаю», — объяснил скульптор.

По его словам, «это не было так публично, что где-то рассматривался вопрос о том, что памятник, который был установлен в 1995 году, настолько плох, что его надо менять».