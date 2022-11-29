Культура 29 ноября 2022, 15:36 Памятник культурного наследия отреставрируют под Пермью

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В городе Кунгур Пермского края отреставрируют историческое здание на Соборной площади. Об этом сообщил сайт Искра.

По данным «Царьграда», проект реставрации уже прошел экспертизу и получил положительное заключение. На восстановление здания городской управы планируют выделить порядка 150 миллионов рублей.

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Отмечается, что историческое здание было признано аварийным в 2019 году. После восстановительных работ в памятнике культурного наследия появится музей.

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