29 ноября 2022, 15:36
Памятник культурного наследия отреставрируют под Пермью
В городе Кунгур Пермского края отреставрируют историческое здание на Соборной площади. Об этом сообщил сайт Искра.
По данным «Царьграда», проект реставрации уже прошел экспертизу и получил положительное заключение. На восстановление здания городской управы планируют выделить порядка 150 миллионов рублей.
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Отмечается, что историческое здание было признано аварийным в 2019 году. После восстановительных работ в памятнике культурного наследия появится музей.
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