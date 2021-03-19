Памятник Иосифу Кобзону возведут в Оружейном переулке Москвы

Памятник российскому эстрадному певцу, политическому и общественному деятелю Иосифу Кобзону появится в Оружейном переулке в Москве, сообщил РБК.

Такую идею поддержала комиссия по монументальному искусству при Московской Городской Думе. Монумент возведут за счет городских средств по указу президента России Владимира Путина. Место для памятника уже одобрили представители Москомархитектуры и департамента культурного наследия столицы, написал сайт «Русская планета».

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Ему было 80 лет.