07 июля 2023, 15:51
Памятник императору Николаю I появится в Нижнем Новгороде
В Александровском саду Нижнего Новгорода установят памятник российскому императору Николаю I. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Созданием памятника уже занимается одно из предприятий. Как только его закончат, установят в саду.
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Напомним, император был в Нижнем Новгороде лишь дважды, но в значительной мере повлиял на развитие и архитектуру города.
Памятники
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