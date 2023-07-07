Культура 07 июля 2023, 15:51 Памятник императору Николаю I появится в Нижнем Новгороде

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В Александровском саду Нижнего Новгорода установят памятник российскому императору Николаю I. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Созданием памятника уже занимается одно из предприятий. Как только его закончат, установят в саду.

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Напомним, император был в Нижнем Новгороде лишь дважды, но в значительной мере повлиял на развитие и архитектуру города.

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