Памятник генералу Котляревскому открыли в Феодосии

Конный памятник генералу инфантерии, герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому открыли на набережной в Феодосии. В этом городе в Крыму военачальник жил после ухода в отставку.

Скульптор изобразил Котляревского на вставшем на дыбы коне. В руках генерал держит саблю, за спиной развевается плащ. Под копытами коня лежит персидский ковер.

«Сегодня в церемонии открытия памятника прославленному русскому генералу от инфантерии Петру Степановичу Котляревскому для каждого из нас событие, наполненное глубоким побудительным смыслом, а потому очень волнительное и по-человечески трогательное», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве Котляревского назвали легендой русской армии.

Памятник открыли, чтобы соотечественники чувствовали непрерывность истории, духовную связь поколений.

«Как и два столетия назад лучшие сыны Отечества — офицеры и солдаты русской армии — продолжают оставаться необходимым гарантом мира и безопасности», — сказал заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

Он напомнил, что Котляревский брал крепости, считавшиеся неприступными.

Котляревский считался «символом русского офицерства», отметил помощник президента России Владимир Мединский. У генерала сложилась такая интересная жизнь, что можно снимать фильмы. Ни одному сценаристу или писателю не пришел бы в голову подобный сюжет.

Кроме того, заместитель министра обороны России Андрей Картаполов подарил Казанскому собору Феодосии список с главной иконы храма Вооруженных сил России.

«Это список со „Спаса Неруктворного“ — главной иконы главного храма Вооруженных сил России», — пояснил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями ГВПУ ВС РФ Олег Веселков.

Петр Котляревский родился 23 июня 1782 года в селе Харьковской губернии. Его отец был сельским священником. Изначально мальчик должен был пойти по стопам родителя, но в итоге поступил на военную службу. Шесть лет он прослужил сержантом и в 1799 году получил звание офицера.

В составе 17-й егерского полка Котляревский совершил переход в Грузию, куда по просьбе грузинского царя Георгия XII вошли русские войска. Он получил награду за первое же сражение, в котором русские разбили лезгин на реке Иори.

Котляревский и после участвовал в боях в Закавказье.

В конце 1812 года при штурме крепости Ленкорань он получил три ранения и чуть не умер. Из-за тяжелых ранений ушел в отставку. А в 1838-м Котляревский купил дом в Феодосии, где жил до своей смерти в 1851 году.