Памятник Галине Вишневской появился в Москве | 360°

Культура 27 октября 2022, 02:30 Памятник Галине Вишневской появился в Москве

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В Москве возвели памятник Галине Вишневской. Его расположили на улице Остоженка неподалеку от Центра оперного пения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Скульптуру создал народный художник России Александр Рукавишников. Женщина одета в платье с меховой накидкой, выполненное в белых цветах. При этом лицо и руки сделаны из темного камня.

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В церемонии открытия приняли участие дочери Вишневской Елена и Ольга Ростропович, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

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