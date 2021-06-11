Памятник деревянного зодчества XVIII века соберут в Ленобласти

Отреставрированную часовню Петра и Павла соберут в деревне Заозерье Подпорожского района в Ленинградской области к осени 2021 года. Об этом сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, написал Piter.TV.

На место уже вернули конструкции, которые вывозили на специальную реставрационную площадку. И с 11 июня начались работы по сборке памятника деревянного зодчества XVIII века.

Среди реставраторов числилась бригада мастеров из Вологодской области. Они отвозили часовню в специальную мастерскую в Кириллове и несколько месяцев меняли венцы, тес, собирали сруб. Специалисты сохранили большое количество старинных бревен.

Памятник архитектуры восстановили в рамках областной программы. На реставрационные работы из регионального бюджета выделили 13,4 миллиона рублей.