Памятник борщу возведут в Киеве

Памятник украинскому борщу установят в Киеве. Жителям города предложили выбрать место, на котором лучше всего разместить объект. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на сайт мэрии города.

С помощью экспозиции власти города планируют привлечь внимание к гастротуризму и увековечить национальное блюдо. Одним из инициаторов проекта стал шеф-повар Евгений Клопотенко. Он заявил, что идея создать памятник возникла давно, так как рецепт блюда является поистине культурным наследием страны. Также он подчеркнул, что на территории страны уже есть памятники соленому огурцу, арбузу и даже пончикам.

«Это же культурное достояние украинцев, которое нужно прославлять», — заявил он.