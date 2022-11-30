30 ноября 2022, 18:26
Памятник авиаконструктору Туполеву появился в Москве
Памятник авиаконструктору Андрею Туполеву открылся в Москве. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Реклама
Она отметила, что в столице есть конструкторское бюро, названное именем Туполева.
Реклама
На открытие монумента пришли коллеги и родственники ученого, а также представители власти и общественных организаций.
Москва 2022
Памятники
Реклама
Реклама