Культура 30 ноября 2022, 18:26 Памятник авиаконструктору Туполеву появился в Москве

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Памятник авиаконструктору Андрею Туполеву открылся в Москве. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она отметила, что в столице есть конструкторское бюро, названное именем Туполева.

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На открытие монумента пришли коллеги и родственники ученого, а также представители власти и общественных организаций.