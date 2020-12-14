Памятник Александру Невскому установят в Нижнем Новгороде

Монумент собираются установить в Нижнем Новгороде в будущем году, когда будут отмечать 800-летие Александра Невского и 800-летие города. Уточняется, что 2021-й год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом Александра Невского. Большое число событий будет посвящено личности этого военного и политического деятеля Древней Руси.