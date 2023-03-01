Культура 01 марта 2023, 17:11 Памятник актеру Михаилу Ульянову появится в Москве

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Памятник актеру Михаилу Ульянову установят в парке «Михайловский сад» в Замоскворечье. Такой информацией поделился глава департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Монумент планируют возвести до конца 2023 года. Он будет находиться между улицами Бахрушина и Татарской.

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Михаил Ульянов получил известность благодаря ролям в фильмах «Освобождение», «Братья Карамазовы», «Ворошиловский стрелок». Его не стало в марте 2007 года.