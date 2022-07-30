Памятник актерам сериала «Во все тяжкие» установили в США

Героев Брайана Крэнстона и Аарона Пола, сыгравших главные роли в сериале «Во все тяжкие», решили увековечить в камне. Статуя появилась в Альбукерке, штат Нью-Мексико, сообщило Associated Press.

На церемонии открытия присутствовали актеры сериала и сценарист Винс Гиллиаган. По словам мэра американского города Тима Келлера, телешоу привлекло в город тысячи туристов.

При этом установка памятника не понравилась члену местного заксобрания Роду Монтойя. Он считает, что не стоило прославлять персонажей, которые занимались производством наркотиков.

В центре сюжета «Во все тяжкие» учитель химии Уолтер Уайт. Жизнь заставила его оставить педагогику и заняться изготовлением наркотических веществ. В подельники он взял бывшего ученика Джесси Пинкмана.