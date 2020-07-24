Памятник адмиралу Ушакову в Петербурге могут начать строить в этом году

Скульптура адмиралу должна появиться на площади Труда. Проект одобрили в июне, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции работы отложили. По словам Чекаловой, место, где хотят установить памятник, находится в «красной зоне», поэтому сейчас решается вопрос о том, где же все-таки его поставят.

«Добавлю, что вопрос с установкой памятника действительно не самый простой: было очень много разных моментов… Работа проделана огромная, мы занимаемся ею с 2014 года! Но главное для нас, что нашу идею поддерживают ветераны Военно-морского флота, а их мнение очень важно. Повторю: никакого другого места, кроме площади Труда, сейчас нет и быть не может», — рассказала Чекалова.