Память осетинского поэта Коста Хетагурова увековечат в Москве | 360°

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Память осетинского поэта Коста Хетагурова увековечат в Москве

Памятник поэту Коста Хетагурову появится на пересечении Пречистенки и Бульварного кольца

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Памятник осетинскому поэту Коста Хетагурову возведут на пересечении Пречистенки и Бульварного кольца в Москве. Об этом сообщил «Ридус».

«Для осетин Коста Хетагуров — величайшая фигура и национальный символ», — рассказал изданию заместитель председателя правительства Северной Осетии — Алании Игорь Барсков.

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Бюст, который установят в Москве, уже готов и согласован, но дата установки памятника пока не определена. Однако, по словам Барскова, открытие монумента должно состояться в ближайшие две недели.

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