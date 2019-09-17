«Память говорит. Дорога через войну»: посетителям 3D-панорамы в Петербурге покажут времена ВОВ

По задумке авторов экспозиции, посетители должны пройти через войну в буквальном смысле. Их путь начнется с мирной локации, где события разворачиваются до начала войны. Затем им предстоит увидеть битву за Кавказ, Сталинградскую битву, форсирование Днепра, и беженцев, уходящих из Белоруссии, и работающих в цехе тружеников. Создатели не оставили без внимания взятие в плен немецких солдат. Гости увидят также один из самых знаменитых снимков той эпохи — знамя над крышей Рейхстага.

Пройдут этот путь посетители в сопровождении экскурсовода. Однако им выступит герой чей голос записан на аудио. Участники творческой мастерской «Невский баталист» решили, что с событиями военных лет гостей должен ознакомить учитель истории, который ушел на фронт и вернулся домой живым.

Залы, посвященные жизни в тылу и на фронте, занимают площадь в две тысячи квадратных метров. Предполагается, что посетителей начнут запускать группами по 15 — 20 человек, все путешествие продлится около часа. Открыть панораму для посещения создатели проекта рассчитывают в конце сентября. Для школьников, пенсионеров и льготников вход на экспозицию сделают бесплатным.