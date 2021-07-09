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    09 июля 2021, 18:08

    Палеонтологический музей в Севастополе вновь открыл двери для посетителей

    Арина Бобкова

    Палеонтологический музей в Севастополе вновь начал свою работу. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на Facebook-аккаунт автора проекта Виктора Пологова.

    На своей странице Пологов объявил о возобновлении работы музея. Кроме того, он рассказал о коллекциях, представленных в музее.

    «Наконец получилось возобновить работу нашего Палеонтологического музея. В музее представлена уникальная коллекция окаменелых остатков животных, обитавших десятки миллионов лет назад на месте нынешнего Крымского полуострова», — заявил он.

    Посетить музей можно по адресу улица Ленина, 8. Экспозиция работает с 10:00 до 18:00.