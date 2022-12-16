16 декабря 2022, 13:36
Озвучившая Уму Турман актриса рассказала о необычных хобби
Продюсер и актриса Наталия Тарыничева, которая озвучила Уму Турман в фильме Тарантино «Криминальное чтиво», рассказала в интервью «Петербургскому дневнику» о своих необычных увлечениях.
Актриса отметила, что раньше активно занималась каратэ. Также ее стихией и большой любовью являются восточные танцы.
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Помимо озвучивания и дубляжа Тарыничева снимается в кино, играет в театре и преподает актерское мастерство.
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Санкт-Петербург
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