Озвучившая Эльзу в «Холодном сердце» россиянка выступит на «Оскаре»

Музыкальное сопровождение церемонии вручения премии «Оскар» всегда было одной из самых интересных частей шоу. За исключением ежегодного объявления лучшего фильма и момента, когда награду получил Ди Каприо. В этом году в одном из номеров примет участие российская джазовая певица Анна Бутурлина. Ее голосом говорила и пела Эльза — героиня мультфильмов «Холодное сердце».

Как сообщил ТАСС, во время церемонии на сцену выйдут сразу 10 певиц, чьим голосом в разных странах говорила героиня мультфильма.

Анна Бутурлина представит Россию. От США на сцену выйдет Идина Мензел, от Дании — Люсия Розенберг, от Германии — Уиллемиджнн Веркаик, от Японии — Такако Мацу, от Латинской Америки — Кармен Гарсия Саенз, от Норвегии — Лиза Стокке, от Польши — Кася Ласка, от Испании — Гизела, от Таиланда - Гэм Вичайани. Все 10 голосов Эльзы исполнят песню Into the Unknown («Вновь за горизонт»).

Эта композиция претендует на получение премии в этом году в номинации «Лучшая песня». Среди конкурентов I Can`t Let You Throw Yourself Away из мультфильма «История игрушек 4», I"m Gonna Love Me Again из фильма «Рокетмен», I"m Standing With You из ленты «Прорыв» и Stand Up из картины «Гарриет». Эти песни также будут звучать на протяжении всей церемонии.