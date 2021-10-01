Озвучены сроки выхода новых игр GTA

Выход новых версий классических частей Grand Theft Auto (GTA) состоится в ноябре. Студия Rockstar собиралась представить тайтлы в октябре, но сроки пришлось подвинуть, рассказали инсайдеры издания Kotaku.

Причины, по которым релиз перевыпущенных частей GTA перенесли остались не озвученными. Как ожидается, в указанный период выйдут все три игры — Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas.

Кроме того, в материале также присутствует ссылка на блогера под ником Nibellion, который в Twitter-аккаунте рассказал, что заметил обновленную трилогию GTA в базе корейского регулятора GRAC. Тайтл, объединяющий все три игры, получил название Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Как отметили журналисты, среди фанатов были те, кто опасался, что задержка сигнализирует о том, что обновленная трилогия также перенесется на следующий год. Но, как заметили авторы, пока сообщений об этом не поступало. Тайтл выйдет на приставках PlayStatation, Xbox и Nintendo Switch, а в 2022 году — на ПК.

Разработчики GTA V, компания Rockstar рассказала об улучшениях в игре. Новая функция позволит пользователям изменять скорость автомобилей. Она будет доступна только владельцам PS5 и Xbox Series.

Релиз игры состоялся в 2013 году. Обновление появится спустя восемь лет после появления оригинальной версии игры на PlayStation 3 и Xbox 360.