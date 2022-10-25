Озвучены подробности второго сезона сериала «Дом дракона» | 360°

Культура 25 октября 2022, 11:25 Озвучены подробности второго сезона сериала «Дом дракона» Teleprogramma.pro: во втором сезоне зрителей могут ждать батальные сцены и много драконов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Во втором сезона сериала «Дом дракона» зрителей могут ожидать зрелищные батальные сцены, кровь и много драконов. Такой вывод сделали журналисты издания Teleprogramma.pro, ссылаясь на интервью сценариста Сары Хесс.

Для американского журнала The Hollywood Reporter она рассказала, что гражданская война в новом сезоне может оказать существенное влияние на союз Деймона и Рейниры.

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«И прямо сейчас мы пишем сценарий для второго сезона и выясняем, какова природа отношений Деймона с Рейнирой. Есть много объяснений [в книге „Пламя и кровь“]», — добавила Хесс.

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Журналисты предположили, что главный акцент в новой части будет сделан на взаимоотношениях супругов, описанных в романе «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

К тому же в новом сезоне может быть заострено внимание на отношениях двух братьев, сыновей Алисенты — Эйгона и Эймонда. Если в первом сезоне Эйгон старался избежать королевских обязанностей, то, возможно, во второй части он не побоится ответственности и желания встать на престол, несмотря на то, что является младшим братом.