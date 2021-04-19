Озвучены лучшие роли Кейт Хадсон в кино

Популярная американская артистка Кейт Хадсон 19 апреля празднует свое 42-летие. ИА Nation News собрало интересные факты о знаменитой актрисе.

Девушка родилась в семье знаменитой актрисы Голди Хоун и успешного музыканта Билла Хадсона. В детстве ее увлечения составляла музыка, а в подростковое время она решила стать актрисой.

Ее дебют на кинопоприще состоялся в 1996 году, она сыграла роль в ленте «Нас пятеро». Затем ее начали приглашать в более кассовые фильмы. Например, в «Печаль пустыни» и «200 сигарет».

Широкая известность появилась после сыгранной в 21 год роли фанатки известной рок-группы в фильме «Почти знаменит». Эта роль принесла ей большое количество кинонаград.