Овечкин и Тарасенко снялись в клипе Green Day. Видео

Американская рок-группа Green Day выпустила клип на песню Fire, Ready, Aim. Среди действующих лиц на видео капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

В клипе более 10 игроков НХЛ. На опубликованном видео музыканты исполняют песню на катке, что разбавляется нарезкой из настоящих матчей. Песня Fire, Ready, Aim войдет в их будущий альбом Father of All.

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Песня Fire, Ready, Aim записана в рамках сотрудничества коллектива с НХЛ. Она станет заглавной темой для Wednesday Night Hockey на канале NBCSN. Песня также будет использоваться для трансляций НХЛ в течение сезона 2019-2020, сообщил Loudwire.

Кроме того, в рамках сотрудничества музыканты Green Day станут хедлайнерами Матча всех звезд НХЛ, который пройдет в январе 2020 года. Соглашение о сотрудничестве рассчитано на два года.