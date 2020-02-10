Отсутствие вкуса или тяга к справедливости? Почему россиянам так понравился «Холоп»

Фильм «Холоп» уже набрал в кассах более трех миллиардов рублей, став бесспорным лидером в отечественном кино. Еще большим кассовым сбором в России может похвастаться только «Аватар». Чем зрителей так привлек этот фильм — отсутствием конкуренции, универсальностью или крепостным правом?

Фильм про «богатенького сыночка», прошедшего школу крепостного права, обошел по сборам предыдущего лидера, фильм «Движение вверх». Многим непонятно, как легкой и наивной комедии с незамысловатым сюжетом удалось обойти более серьезные и затратные фильмы.

Объяснять успех фильма отсутствием конкуренции весьма странно. Отсутствие на экранах кинотеатров зарубежных фильмов однозначно сыграло свою роль, но тогда почему у «Союза Спасения», которого аналитики пророчили в лидеры новогоднего проката, такой скудный результат?

Часто кинокритики используют такое слово как «сарафан», что означает репутацию фильма среди зрителей, то есть говорят ли они свои родным и знакомым «обязательно сходите!» или «не теряйте время». Это значит, что люди ходили на «Холопа», он им нравился, и они советовали его другим.

Действительно, фильм понравился многим. Очевидно, что люди не шли на «Холопа» за глубоким смыслом. В положительных отзывах, характеризуя фильм, зрители почти всегда используют слова «легкий», «веселый». Они за этим шли — они это получили.

К тому же картина достаточно универсальная — она будет поучительна и для взрослых, и для детей, которым не скучно будет смотреть ее вместе. Ее выберет и молодежь, для которой скучен «Союз Спасения», и люди в возрасте, не очень приветствующие блокбастеры по типу «Вторжения».

Люди с более завышенными требованиями, конечно же, разочаровались, потому как даже комедия, если она хорошая, может содержать в себе глубокое зерно, приятное послевкусие, а не ощущение потраченного времени.

Но, как известно, спрос порождает предложение. Радует, что создатели фильма сполна окупили проект, заставили россиян порадоваться за российский кинематограф и так точно угадали желания среднестатистического российского зрителя.

А ведь желания очень просты. Социальная тематика — вещь достаточно болезненная в российском обществе, поэтому истории о справедливости, о том, как плохой получает наказание и исправляется, находят отклик. Поэтому вопрос не во вкусе, а в том, что людям хочется это увидеть, пусть даже на экранах, пусть даже в такой незамысловатой форме.

Впрочем, всем известно, что популярность и хорошие сборы — далеко не первостепенные признаки качественного кино.