«Отсутствие в мировой палитре не доставит удовольствия». Швыдкой заявил, что русскую культуру не отменят

Тотальной отмены русской культуры в недружественных странах нет, ведь многие понимают, что ее отсутствие в мировой палитре никому не доставит удовольствия. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ-2022 заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Как бы ни пытались за рубежом обрывать связи с русской культурой, правительствам недружественных государств не удается подчинить таким установкам деятелей искусства.

«Тотального запрета на русскую культура в недружественных странах, на мой взгляд, сегодня уже нет. Понятно, что есть жесткая установка США, ЕС, Японии на то, чтобы деятели культуры не участвовали ни в каких контактах с представителями РФ. Но в реальной жизни все сложнее», — пояснил Швыдкой.

На политическом уровне крайне агрессивна по отношению к России стала Япония, указал Швыдкой. Но в Европе с русской культурой прощаться не спешат.

«Что касается Запада, в [итальянском театре] La Scala сезон откроет опера „Борис Годунов“, в августе [российский дирижер] Теодор Курентзис должен поставить гвоздь Зальцбургского фестиваля, оперу „Синяя Борода“», — рассказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента отметил, что в странах, где учреждения культуры зависят от политики, такие процессы идут довольно сложно.

«Сегодня многие деятели культуры занимают разные позиции, но большинство понимает, что ни Чайковский, ни Достоевский, ни Шостакович как отсутствие в мировой палитре не доставят никому удовольствия», — подчеркнул Швыдкой.