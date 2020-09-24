«Отряд самоубийц» получит спин-офф

Проект включит в себя восемь серий. В основу сюжета ляжет история происхождения Миротворца — человека, который готов «убить кого угодно ради достижения мира». Этого персонажа вновь доверили сыграть американскому рестлеру, 16-кратному чемпиону мира Джону Сину. Он же получил должность соисполнительного продюсера.

Ганн выступит сценаристом и режиссером нескольких эпизодов шоу, в том числе пилотных серий.

Проект описывается как «приключенческая комедия». Согласно описанию Миротворца, главный герой «верит в мир любой ценой, независимо от того, сколько людей он должен убить».

Над производством спин-оффа команда начнет трудиться в начале 2021 года, написала «Газета.ru». Это произойдет до того, как Ганн полностью займется третьей частью «Стражей галактики».

Перезапуск сериала — «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — покажут на больших на экранах 4 августа 2021 года.