22 февраля 2024, 11:55
ОТР: галерею имени Айвазовского в Крыму откроют после трехлетней реставрации
Экспозицию в галерее имени Айвазовского в крымской Феодосии откроют после реставрации. Ценители искусства смогут посетить пространство уже в середине марта 2024 года. Об этом сообщило ОТР.
Работы по восстановлению экспонатов длились около трех лет. В учреждении разместят порядка 100 картин великого художника.
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Для сохранности полотен в помещении поддерживают температуру +19 градусов. Также будут применяться четыре метода осушения стен, добавил RT.
Крым
Реставрация
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