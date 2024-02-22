Культура 22 февраля 2024, 11:55 ОТР: галерею имени Айвазовского в Крыму откроют после трехлетней реставрации

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Экспозицию в галерее имени Айвазовского в крымской Феодосии откроют после реставрации. Ценители искусства смогут посетить пространство уже в середине марта 2024 года. Об этом сообщило ОТР.

Работы по восстановлению экспонатов длились около трех лет. В учреждении разместят порядка 100 картин великого художника.

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Для сохранности полотен в помещении поддерживают температуру +19 градусов. Также будут применяться четыре метода осушения стен, добавил RT.