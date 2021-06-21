Актер Владимир Вдовиченков обсудил с порталом News.ru сообщение о том, что стриминговый сервис Netflix выкупил обе части фильма «Бумер».

«Я отношусь к этому очень просто. <…> Они платят тысячу долларов за картину и набирают просто контент, который популярен в странах, в которых они в общем это показывают», — заметил Вдовиченков.

По его мнению, Netflix уже «опоздал на этот поезд». Актер добавил, что покупка сервисом российского кино не свидетельствует о его признании на Западе. По его словам, американцы не смотрят картины, которые не озвучены.

«Половина [контента на] Netflix идет просто с субтитрами. Это все „домашние радости“», — подытожил собеседник издания.