«Отношениями с овцой уже никого не удивить». Бояков рассказал о новых извращениях в искусстве

По словам худрука, спектакль о Петре и Февронии предстает намного более радикальным.

«На Западе погоня за удивлением, за новизной достигает уже каких-то запредельных показателей. Действительно, огромное количество режиссеров думают о том, как добиться успеха и обратить на себя внимание, например, какого-нибудь крупнейшего европейского фестиваля, показав ту форму полового извращения, которая еще не была предъявлена на сцене. 30 лет назад у Вуди Аллена была комедия, что мужик с овечкой начал жить и все смеялись, потому что в голову никому не приходило, что к этому можно отнестись серьезно... Новизна, новизна. Чем еще можно удивить? Чем можно огорошить? И вот здесь, мне кажется, западное искусство подошло к пропасти, или к стене», — считает Эдуард Бояков.

Он так же высказал свое мнение о вере — о своих религиозных предпочтениях необходимо говорить открыто и не бояться выглядеть неактуальным.

«Мы не знаем, сколько людей подвергались гонениям за то, что они открыто исповедовали Христа. И в этом отношении мы совсем, мы с Захаром Прилепиным, извините, наши жертвы вот такого ногтя не стоят по сравнению с тем, что люди испытывали на Бутовском полигоне. Если ты христианин, ты должен быть христианином до конца», — говорит Бояков.

Кроме того, Эдуард Бояков привлек Александра Гельевича Дугина. Худрук театра считает, что это «крупнейший мыслитель своего времени». Бояков поблагодарил Дугина за участие и подчеркнул, что «это огромная честь».