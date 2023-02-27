Культура 27 февраля 2023, 14:51 Открытый конкурс на эскиз памятника Федору Шаляпину запустят в Петербурге

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В Петербурге планируют старт городского конкурса на эскиз памятника Федору Шаляпину. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал скульптор Алексей Мурзин.

Он собирается продолжить дело отца, Александра Мурзина, который победил в аналогичном конкурсе в 1990-е годы. Однако тогда памятник так и не установили. Планируется, что он должен появиться в Александровском парке на Петроградке, где уже есть закладной камень.

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«Мне часто задают вопрос о том, почему я после ухода отца продолжаю работать над скульптурой Шаляпина. Мало кто знает, но я работал вместе с папой, когда был еще ребенком, над рабочей моделью будущего памятника. Ее потом — в небольшом размере — выпускали в качестве сувенира», — рассказал Алексей Мурзин.

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Он работает над скульптурой около 20 лет. Алексей Мурзин создал уже несколько рабочих моделей, которые основаны на первой совместной наработке с отцом.