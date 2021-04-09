Открытку со стихами Довлатова выставили на аукцион

Открытку со стихами Сергея Давлатова выставили на аукционные торги. Такой лот появился на официальном сайте «Литфонда».

В дополнительной информации о лоте говорится, что стихи знаменитого писателя расположены на обратной стороне фотоснимка Калинкина моста. Открытка датируется 1983 годом.

Стартовая цена за обладание этой вещью находится в районе 120 тысяч рублей. Это начальная цена, которую могут увеличивать зарегистрированные пользователи, если они заинтересованы в покупке.

Ранее «Литфонд» отправил на торги прижизненное первое издание Александра Пушкина за 3,2 миллиона рублей, помимо он этого выставил собрание сочинений Николая Гоголя с его личной печатью, предложив цену в три миллиона, напомнили в газете «Петербургский дневник».