Открытие музея Бродского в Петербурге снова перенесли

Сотрудники допускают, что смогут приурочить день открытия к католическому Рождеству, 24 декабря. Пока в музее продолжается реставрация «Полутора комнат». Там уже сделан пол. Он исторический, поэтому специалисты сохранили сколы, трещины на нем. То же самое относится и к лепным панелям. Кроме того, реставраторы приводят в порядок потолок.

«Работы еще довольно много, ведь мы не ставим задачу просто отремонтировать комнату. В квартире долго жили, и нам нужно сохранить эту подлинность. Я очень доволен тем, что в „Полутора комнатах“ идет настоящая реставрация», — рассказал председатель совета Фонда музея Михаил Мильчик.

Он допускает, что гости увидят «Полторы комнаты» и примыкающую к ней комнату родителей пустыми. Такое возможно, если не удастся получить во временное пользование вещи и предметы, принадлежавшие семье Бродских. Это письменный стол и книжная полка, которые хранятся в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и в Государственном Музее истории Санкт-Петербурга. В противном случае посетителям Музея Бродского покажут фотографии «Полутора комнат», которые Мильчик сделал после отъезда поэта. А после смерти его родителей председатель совета Фонда музея запечатлел еще и их комнату.

«Мы предполагаем, что эти фотографии будут проецироваться на стены комнат, с учетом того, где и какая мебель стояла. Посетитель сначала увидит пустые комнаты, а затем уже фотографии на стенах», — отметил Мильчик.

Работы продолжаются и во второй половине музея. В ней снят штукатурный слой со стен, видна кирпичная кладка, сейчас ее укрепляют. Там планируется проводить временные выставки. Для этого уже сделан амфитеатр, где будут показывать фильмы, устраивать камерные литературные вечера, концерты.

В случае форс-мажора музей точно откроет свои двери к 24 мая 2021 года, в день 81-летия со дня рождения поэта.

Изначально музей должен был распахнуть свои двери 24 мая этого года, в день 80-летия со дня рождения Бродского. Однако из-за пандемии коронавируса запуск отложили. Тогда Мильчик перенес все мероприятия на ноябрь, но точную дату не назвал. Теперь же в музее заговорили про декабрь.