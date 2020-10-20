Открытие монумента Марку Захарову прошло на Новодевичьем кладбище

На мероприятии побывали коллеги сценариста из театральной сферы. Один из них — актер Дмитрий Певцов, сообщил сайт газеты «Вечерняя Москва».

«Мне хочется верить, что памятник Марку Анатольевичу будет не только на могиле, но в скором будущем и в сквере возле театра. Очень хочется на это надеяться», — отметил артист.

Художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Ему было 85 лет.