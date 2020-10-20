Открытие монумента Марку Захарову прошло на Новодевичьем кладбище
Открытие памятника советскому и российскому режиссеру театра и кино Марку Захарову состоялось на Новодевичьем кладбище в Москве. Автором монумента является скульптор Александр Рукавишников, пишет АГН «Москва».
На мероприятии побывали коллеги сценариста из театральной сферы. Один из них — актер Дмитрий Певцов, сообщил сайт газеты «Вечерняя Москва».
«Мне хочется верить, что памятник Марку Анатольевичу будет не только на могиле, но в скором будущем и в сквере возле театра. Очень хочется на это надеяться», — отметил артист.
Художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Ему было 85 лет.