Открытая репетиция бродвейского site-specific мюзикла «Первое свидание» прошла в Москве

В театре МДМ прошла открытая репетиция первого в России бродвейского site-specific мюзикла.

В Театре МДМ идут последние приготовления к премьере новой российской постановки бродвейского мюзикла «Первое свидание». Творческая команда пригласила на репетицию представителей СМИ, которые не только первыми увидели яркие оригинальные номера из мюзикла, но и оценили необычный формат постановки. По сюжету, действие спектакля происходит в нью-йоркском баре. Чтобы усилить эффект погружения, создатели российской версии превратили в бар большое фойе Театра МДМ — зрители располагаются за столиками, а действие разворачивается на расстоянии вытянутой руки.

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Знакомство прессы с постановкой началось с выступления главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева: «Когда много лет назад я смотрел этот мюзикл в бродвейском театре, мне было досадно, что такой великолепный современный актуальный музыкальный и игровой материал помещен в стандартную театральную среду со сценой, оркестровой ямой и партером. Я задумался о том, что можно сделать, чтобы мюзикл заиграл новыми красками. Так спустя шесть лет появилась наша собственная постановка в новом для России формате „сайт-специфик“», — сказал Богачев.

«Спектакль не занудно-нравоучительный и не героически-пафосный, а простой, настоящий, про нас с вами, про наших знакомых и друзей, про то первое свидание, которое в нашей жизни уже было или еще будет. Это примут зрители любого возраста. И в это поверит молодежь, которая фальшак чувствует за версту и на красивую рекламу так просто не ведется. Помимо того, что это очень качественно созданное театральной произведение, это еще и умное классное руководство по первому свиданию, а для кого-то и напоминание о романтических моментах юности», — добавил глава компании.

Источник фото: телеканал «360»

О сюжете мюзикла рассказала и режиссер российской постановки Анна Шевчук: «Сложно в большом мегаполисе, где ты существуешь в режиме работа-дом-дом-работа, найти человека по душе. Мюзикл «Первое свидание» — это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Они не встречались до этого, даже не видели фотографий друг друга. И вот — встреча двух противоположных миров — Кейси и Аарона. Он — простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Она — искусствовед, дерзкая, яркая, непримиримая. Зрители, будучи соседями по столику, на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают препятствия в виде прошлого опыта и навязчивых мыслей, как они прорываются сквозь свои комплексы и открывают друг друга, обнаруживают свои истинные желания».

Главный сюжетный прием здесь основан на том, что через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. На первое свидание к Аарону и Кейси приходят их любопытные родственники, друзья-советчики, а также воспоминания, которые легко восстановить благодаря социальным сетям. Так, например, в первом же номере, который был представлен во время открытой репетиции, зрителям открылись секреты невинного «темного» прошлого парочки. Ведь герои нарушили главное правило свиданий вслепую: «прогуглили» друг друга.

«У меня не было опыта слепых свиданий», — комментирует исполнитель роли Аарона Павел Левкин, — «Но когда я работал над ролью, вспоминал свои ощущения от первых свиданий. Они у меня были в пору, когда социальные сети еще не захватили нашу жизнь, а значит ощущения были сродни слепым свиданиям: ты ничего не знаешь о человеке, очень волнуешься, безумно боишься, постоянно думаешь о том, правильно ли ты все делаешь… При кажущейся легкости материала, за каждым персонажем видим их комплексы, страхи, личные трагедии — и все это в лирической или в комичной форме передается через музыкальные номера. Это такой способ расширить время. То, что в обычной жизни в голове пролетает за секунду, здесь очень подробно разбирается на составляющие и передается весь спектр чувств».

Источник фото: телеканал «360»

Следующий номер, который представила творческая команда — «Первое впечатление» — в исполнении Павла Левкина и Юлии Чураковой. Эта песня является лейтмотивом всего мюзикла. Ее главная мысль в том, что первое впечатление может быть обманчивым, и нужно помнить — всегда есть второй шанс. С развитием композиции сложные вокальные партии и мощный аккомпанемент джаз-бэнда в стиле поп-рок становятся все эмоциональнее и увлекательнее.

Музыкальный руководитель постановки Евгений Загот рассказывает о работе над спектаклем: «Не могу сказать, что пришлось очень тяжело работать, чтоб добиться такого качества вокала. Просто артисты действительно работают на таком высоком уровне. Все, кого журналисты видели — суперзвезды, которые обычно играют главные роли! Все, что происходит, играется и поется абсолютно живьем. Авторы придумали очень интересную музыкальную драматургию!».

Источник фото: телеканал «360»

Третий номер — одна из самых зрелищных сцен мюзикла, в которой разыгрывается шуточный религиозно-бытовой конфликт. Еврейская бабушка Аарона (Анна Гученкова), разочарованная известием о том, что визави внука — католичка, пытается повлиять на его выбор, заручившись поддержкой других еврейских родственников. В этом вопросе с ней солидарен строгий католик в сутане — отец Кейси (Алексей Бобров). Эта достаточно типичная для молодых пар ситуация в мюзикле стала основой для смешного и зрелищного номера с элементами пародии как в хореографии, так и в речи персонажей и даже в вокальных партиях.

Вот как комментирует приближающуюся премьеру Анна Гученкова: «Этот мюзикл обязателен к просмотру! Послевкусие прекрасное: это и хорошее настроение, и вера в будущее! Каждый зритель уйдет с надеждой, что его рано или поздно найдет то самое чувство, которое все мы ждем — настоящая любовь. Роль очень интересная! Точнее, большой спектр ролей. Всегда большое удовольствие сыграть в полуторачасовом спектакле несколько персонажей. Уверена, что и для зрителя это удовольствие не меньшее».

Источник фото: телеканал «360»

Премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла «Первое свидание» состоится 24 сентября в Театре МДМ. Главные роли исполнят звезды мюзиклов: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Олег Савцов, Анна Глаубэ, Юлия Ива, Анна Гученкова, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин, Александр Суханов, Алексей Секирин и Владислав Юдин. На счету артистов «Первого свидания» — участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах «Привидение», «Призрак Оперы», МАММА MIA! , CATS, «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».

Юлия Чуракова: «Этот мюзикл дарит новое дыхание — освобождает от повседневных тревог, дает возможность переключиться, почувствовать себя вдохновленным жителем мегаполиса. Таким, как герои «Друзей» или «Секса в большом городе». В «Первом свидании» современным языком говорится о важных вещах. А еще, мне кажется, что спектакль учит не бояться рисковать, не строить защитных стен, выходить за грани «коробки», в которой живешь.