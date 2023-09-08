Культура 08 сентября 2023, 16:46 Открылся сезон благотворительных вечеров Фонда поддержки культурных и просветительских проектов Анатолия Лысенко

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В галерее скульптора Георгия Франгуляна по четвергам будут проходить благотворительные вечера Фонда поддержки культурных и просветительских проектов Анатолия Лысенко. Об этом сообщило ОТР.

Сезон стартовал в сентябре, и теперь встречи планируют проводить еженедельно. В рамках мероприятий планируют приглашать знаменитых художников и музыкантов, а также писателей и деятелей искусства.

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На первом вечере выступала Нина Шацкая. Она порадовала гостей романсами на стихи Ахматовой и песнями из репертуара Людмилы Зыкиной. На следующем вечере выступит писатель Леонид Млечиный.

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