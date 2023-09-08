08 сентября 2023, 16:46
Открылся сезон благотворительных вечеров Фонда поддержки культурных и просветительских проектов Анатолия Лысенко
В галерее скульптора Георгия Франгуляна по четвергам будут проходить благотворительные вечера Фонда поддержки культурных и просветительских проектов Анатолия Лысенко. Об этом сообщило ОТР.
Сезон стартовал в сентябре, и теперь встречи планируют проводить еженедельно. В рамках мероприятий планируют приглашать знаменитых художников и музыкантов, а также писателей и деятелей искусства.
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На первом вечере выступала Нина Шацкая. Она порадовала гостей романсами на стихи Ахматовой и песнями из репертуара Людмилы Зыкиной. На следующем вечере выступит писатель Леонид Млечиный.
Благотворительность
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