Открылся первый в Подмосковье автокинотеатр под открытым небом

Первый в Подмосковье кинотеатр под открытым небом заработал вечером в субботу, 11 июня, в «Крокус Сити». После окончания самоизоляции здесь презентовали это формат, а также показали премьеру нового фильма, релиз которого был намечен только на июль месяц.

Автокинотеатр под звездами встретил своих гостей новой семейной экшен-комедией с Дэйвом Батистой. Площадка рассчитана на 100 машиномест. Звук передается через радиоволну в автомобили.

Желающих посмотреть кино из машины оказалось очень много. Вице-президент по управлению маркетингом и F&B сети кинотеатров «Каро». Ольга Проскурякова рассказала «360», что билеты были раскуплены не только на премьерный сеанс, но и на несколько последующих.

«Следующий сеанс после премьерного, который будет второй сегодня ночью, был полностью распродан еще в середине сегодняшнего дня, и ближайшие несколько дней […] пока открыто расписание у нас очень высокая заполняемость», — сказала Проскурякова. Она также отметила, что в компании ожидали высокий спрос и очень обрадованы тому, насколько этот спрос «живой».

Пожалуй, самым актуальным вопросом на данный период времени является безопасность. Говоря об этом, Проскурякова заметила, что все приезжающие в автокинотеатр контактируют только с пассажирами в своей машине. На площадке все продумано таким образом, что зрителю нет необходимости выходить из автомобиля.

«Безопасность здесь на самом высоком из возможных уровней, потому что контакта нет ни с кем, кроме того, с кем вы приехали в кинотеатр. […] Сотрудники ни коем образом не побеспокоят, билеты онлайн, въезд по QR-коду, еда, соответственно, тоже онлайн доставляется. Абсолютная приватность в рамках настоящего кинотеатра», — объяснила Проскурякова.

На ближайшее время в репертуаре автокинотеатра стоят показы таких картин, как «Достать ножи», «Идеальные незнакомцы», «Плохие парни навсегда», «Меланхолия», «Полночь в Париже», «Текст», «Давай разведемся», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и другие. Кроме того, в репертуар также войдут культовые фильмы отечественных и зарубежных режиссеров, недавние хиты проката.

Еженедельно расписание будет дополняться. При этом каждый вечер в кинотеатре планируется проведение двух сеансов. Первый сеанс начинается в 22:00.

«Мы решили совместить два больших события в одном — запуск нового формата кинопросмотра и первую после долгого перерыва премьеру на большом экране. Многие селебрити за время самоизоляции соскучились по светским мероприятиям. Премьера фильма в автокинотеатре — это приятная возможность выгулять в свет не только себя, но и автомобиль», — отметила Ольга Проскурякова.