Разлогов поделился ожиданиями от новой части «Матрицы»

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в разговоре с ИА НСН рассказал, чего он ожидает от новой части «Матрицы», которая выйдет спустя 18 лет после предыдущей. По его мнению, впечатления будут неоднозначными.

Киновед указал на то, что экстравагантные братья Энди и Ларри Вачовски сменили пол, став женщинами. По его мнению, новая часть «Матрицы» будет не менее шокирующей, чем это решение.

«Думаю, изменят они также стилистику и проблематику своих картин. Для значительной части аудитории знакомство с „Матрицей“ на большом экране состоится впервые. Я думаю, она вызовет одновременно и интерес, и разочарование от чрезмерно долгого ожидания. Что касается кассовых сборов, то они, вероятно, будут средними, не сверхъестественно большими. Я очень люблю классическую „Матрицу“, не знаю, какой будет современная картина», — сказал Разлогов.