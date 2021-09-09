facebook_pixel
    09 сентября 2021, 22:58

    Разлогов поделился ожиданиями от новой части «Матрицы»

    Полина Гребенщикова

    Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в разговоре с ИА НСН рассказал, чего он ожидает от новой части «Матрицы», которая выйдет спустя 18 лет после предыдущей. По его мнению, впечатления будут неоднозначными.

    Разлогов поделился ожиданиями от новой части «Матрицы»

    Киновед указал на то, что экстравагантные братья Энди и Ларри Вачовски сменили пол, став женщинами. По его мнению, новая часть «Матрицы» будет не менее шокирующей, чем это решение.

    «Думаю, изменят они также стилистику и проблематику своих картин. Для значительной части аудитории знакомство с „Матрицей“ на большом экране состоится впервые. Я думаю, она вызовет одновременно и интерес, и разочарование от чрезмерно долгого ожидания. Что касается кассовых сборов, то они, вероятно, будут средними, не сверхъестественно большими. Я очень люблю классическую „Матрицу“, не знаю, какой будет современная картина», — сказал Разлогов.