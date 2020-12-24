От Лимонова до Гафта. Чьи жизни унес 2020 год?

Писатель, поэт и публицист Эдуард Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет. Официальная причина смерти — онкологическое заболевание. Прощание и похороны состоялись на Троекуровском кладбище в закрытом режиме.

Кинорежиссер и сценарист, Народный артист России Михаил Кокшенов ушел из жизни 4 июня из-за сердечной недостаточности. Ему было 83 года. Прощание прошло в ритуальном зале Митинского крематория, урна с прахом захоронена в семейном некрополе на Новодевичьем кладбище.

Юмориста Анатолия Трушкина госпитализировали с коронавирусом в мае 2020 года. Спустя три недели его перевели из реанимации в палату. Однако 9 июня сатирик ушел из жизни из-за осложнений. Он похоронен на Митинском кладбище.

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин попал больницу с подозрением на бронхопневмонию 25 мая, скончался 30 июня. Причиной смерти оказался приступ удушья. Прощание с артистом прошло в театральном институте имени Щукина, похоронен на Троекуровском кладбище.

Певицу Светлану Легкоступову нашли пьяной в квартире, после этого ее доставили в больницу. Артистка впала в кому, не приходя в сознание, она скончалась 14 августа от скрытой черепно-мозговой травмы. Родственники и друзья обвинили в ее гибели мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Дочь Легкоступовой Анетта Бриль пытается разобраться в произошедшем до сих пор. Дело попало под личный контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по просьбе ее дочери.

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев проиграл в борьбе с раком легких, который у него диагностировали в мае 2018 года. Он умер в 76 лет. Прощание прошло на сцене Малого театра, где артист сыграл более 70 ролей. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева — мать кинорежиссера Федора Бондарчука. Она умерла 20 октября в 93 года. Прощание с актрисой прошло в храме Воскресения, похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и дочкой.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий завершил творческую деятельность в начале октября из-за плохого самочувствия. Он умер 6 ноября, похоронен на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

Российский и армянский актер, театральный режиссер, педагог и народный артист СССР Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября. Его сердце остановилось из-за сопутствующих болезней. В последнее время артист много болел. Прощание с ним прошло в его же театре. Он похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

За год до смерти актер Валентин Гафт перенес инсульт. Артист ушел из жизни в 85 лет 12 декабря. Прощание состоялось в театре «Современник» в Москве. Гафт был похоронен на Троекуровском кладбище на Аллее актеров.