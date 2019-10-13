Осужденный педофил не получит деньги за свою песню в «Джокере»

Автор песни Rock n’ Roll Part 2 Гарри Глиттер, отбывающий наказание за педофилию, не получит денег от использования композиции в «Джокере». Музыкант продал права на эту песню около 20 лет назад.

Как сообщил сайт Screen Rant, Глиттер написал эту песню в соавторстве с Майком Линдером в 1972 году. А в 1990-е продал свои права на нее лондонскому лейблу Snapper Music. Так что отчисления, собранные от продажи билетов, не пойдут к человеку, отбывающему наказание за педофилию.

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«Гарри Глиттер никаких денег за этот трек не получает. Мы не поддерживаем с ним никаких контактов», — сказал представитель Snapper Music на правах анонимности.

Издание обратило внимание на то, что Rock n’ Roll Part 2 уже звучала в кино. В частности, в фильме «Отрочество» и в сериале «Секс в большом городе». Причем, как объяснили в Snapper Music, компания ничего не делает для продвижения этой песни.

Как напомнил сайт «Царьград», в феврале 2015 года суд приговорил Глиттера к 16-летнему тюремному заключению. Он был признан виновным в попытке изнасилования, а также в сексуальных домогательствах к девочке 13 лет в 1975–1980 годах.

Композиция звучит около двух минут, когда Хоакин Феникс в роли Джокера танцуя спускается по лестнице.