Культура 06 декабря 2023, 16:52 Останки мамонта весом 12 тонн показали в музее-заповеднике в Ростовской области

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Сотрудника Азовского музея-заповедника Ростовской области показали скелет мамонта весом около 12 тонн. Одну из костей древнего животного еще в 2015 году нашел местный житель на побережье Таганрогского залива, написал сайт телеканала «Звезда».

Тогда палеонтологи и сотрудники Азовского музея-заповедника начали проводить раскопки в этом месте. В 2021 году им удалось извлечь из породы череп вместе с монолитом.

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В музее рассказали, что мамонт находился в самом низу 25-метрового обрыва, что создавало определенные трудности с извлечением останков.