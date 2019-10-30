В Московском областном театре драмы и комедии состоялась премьера спектакля «Повести Белкина» по произведениям А. С. Пушкина «Станционный смотритель» и «Метель». Как охарактеризовали его создатели — это «игра судьбы в двух действиях».

Роль Белкина в спектакле исполняет артист театра Игорь Бондаренко. Изначально его должен был играть другой артист, но тут уж — то ли судьба, то ли случай… Ввод Игоря на эту роль помог определиться и с финалом постановки, делится режиссер Юрий Попов.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня какой-то был слом, непонимание, как это сделать, не создавалось вместе это все. К этому подключилась труппа, и мы начали вместе об этом думать, как это может быть. Пробы Бондаренко, который в принципе попытался это все как-то реализовать, привели к тому, что по своим обстоятельствам и актер был вынужден выйти из проекта, и нам нужно было решать, кто это будет делать, и мы вышли на Игоря, и в принципе мы сделали финал за счет того, что появился Игорь», — рассказал режиссер спектакля Юрий Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Игорь Бондаренко признается, что работа над ролью была для него очень интересной, но совсем не простой.

«На самом деле это вторая роль писателя в моей актерской карьере. Один — Тригорин, а другой вот — Белкин. Но я скажу словами Тригорина, что иногда кажется, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. Вот Белкин — это где-то уже на грани, потому что осознать писателя и осознать Пушкина — мне кажется, это вот именно на грани сумасшествия. Потому что только гении могут создавать такие образы», — делится артист Московского областного театра драмы и комедии Игорь Бондаренко.

Источник фото: телеканал «360»

Создатели уделили внимание не только драматической составляющей, но и пластике, музыке и деталям. Так, например, зонт смотрителя отражает ход времени.

Источник фото: телеканал «360»

«Основная тема, что судьба благоволит только тем, кто долго бьется и терпит. Судьба к нам благоволит, но мы уже другие, и я хотел об этом поговорить. Мы уже другие, и мы к этому счастью относимся уже более требовательно и ветрено», — поделился режиссер спектакля Юрий Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Премьера спектакля состоялась 25 октября 2019 года. Теперь зрители смогут попасть на «Повести Белкина» 4 или 9 ноября. С афишей можно ознакомиться на сайте театра.